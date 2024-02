Jim Carrey vender tilbake som Dr. "Eggman" Robotnik i Sonic the Hedgedog 3.

HQ

Etter avslutningen av Sonic the Hedgedog 2 så det ut til at vi hadde sett slutten på den onde Dr. Robotnik i filmversjonen av Sega-figurene, men det har nå blitt klart at dette ikke blir tilfelle. Paramount+ har bekreftet at Jim Carrey kommer tilbake i Sonic 3 for nok en gang å spille seriens hovedskurk.

Variety har bekreftet nyheten, selv om filmens egen offisielle konto allerede antydet et hint i den første teaseren.

Dette blir første gang i komikerens og skuespillerens lange karriere at han lager en trilogi på film. Sonic the Hedgedog 3 kommer på kino 20. desember 2024.