Jim Carreys morsomste filmer

(5) The Cable Guy

Jeg husker veldig godt hvor utrolig skuffet jeg var over Ben Stillers merkelige blanding av thriller og komedie etter at jeg gikk ut av kinosalen (1996). Jeg hatet The Cable Guy, da. Mye fordi jeg ville se Jim Carrey gjøre det samme utflippede og gærne som han nettopp hadde gjort i Ace Ventura, og dermed forventet jeg en annen type film med en annen type humor enn den Stiller bød på. I dag vet jeg bedre. Cable Guy er utrolig vellykket i måten Stiller blander stalkerparodi med mørkere tematikk og sprø forvekslingskomikk med en lespende Carrey, som fremkaller herlige latterbrøl hver gang.

(4) Yes Man

Vi har alle vært i den fasen der vi sier nei til alt. Venner, familie og bekjente vil ta deg med på alle tenkelige arrangementer. Jobben inviterer deg til alt fra teater til konserter og teambuilding-helger med hotellopphold og alt mulig annet - mens du bare kan gjøre én ting til gjengjeld. Si nei, bli hjemme. Når dette blir en realitet for den ellers så hyggelige bankmannen Carl, har Carrey lagt grunnlaget for en av tidenes morsomste komedier. For Carl skifter spor. Tvinger seg selv til å si ja til alt. Ja, ja, ja, ja, ja. Carrey spiller hovedrollen her, og selv om han toner ned Ace Ventura-grøvheten og sin mest skrikende SNL-persona, er han tilstrekkelig gummiaktig og uforutsigbart animert i kroppsspråket til å fremkalle mange og langvarige latterkuler.

(3) The Mask

Når Carrey brøler "Hooooooold on to your lugnuts, it's tiiiiime for an overhaul!" og følger opp med å kjøre eksosanlegget på den ødelagte Hondaen opp i ræva på de to drittsekkmekanikerne som med vilje ødela bilen hans i stedet for å reparere den - da ler jeg alltid godt. Noe jeg har gjort hver gang jeg har sett The Mask siden kinopremieren i 1994. Joda, det er deler av dataeffektene i denne 31 år gamle filmen som ikke helt holder i dag, men Carrey er morsom tvers igjennom, og mye av den improviserte dialogen hans som superhelten Mask er utrolig bra.

(2) Ace Ventura: Pet Detective

Jeg husker det som i går, da Den galopperende detektiven slo ned som en bombe, og hvordan komikeren - som lenge før kinopremieren var regnet ut - gikk fra ingenting til verdens største, over natten. For det er så mye i denne vanvittig ville filmen som ikke burde fungere, som ikke fungerer på papiret - men da Carrey begynte å fly rundt og skrike under innspillingen - lot regissøren ham (etter eget utsagn) bare helle, noe som selvfølgelig, i ettertid, var det riktige valget. Når Ace snur seg rundt inne på sjefens kontor og "snakker med ræva hans", ler jeg fortsatt så det gir ekko i hele huset.

CARREYS MORSOMSTE:

(1) Dum & Dummere

Når Lloyd skriker som et ødelagt modem i et forsøk på å gjenskape verdens mest urovekkende lyd, eller når han brøler <em>"You know, Lloyd, just when I think you couldn't possibly be any dumber, you go and do something like this ... and totally redeem yourself!" Jeg ler like mye i dag som jeg gjorde i 1994. Dette var selvfølgelig et år uten sidestykke for Jim Carrey, som med Dum & Dummere sementerte seg selv som verdens største filmkomiker uten tvil.