Jim Parsons ville ikke spille Sheldon Cooper igjen «uansett hvor mye penger han fikk tilbudt

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The Big Bang Theory» hadde sitcom-verdenen i et jerngrep da serien hadde premiere. Serien gikk i 12 sesonger, og skuespillere som Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki og flere ble berømte for sine roller som modige nerder. Men hvis du håpet på en slags gjenforeningsserie en gang i fremtiden, må du kanskje regne med at den kommer uten Sheldon Cooper, ettersom Jim Parsons har sagt at han aldri vil tilbake til rollen.

I programmet «All Out with Jon Dean» forklarte Parsons at rollen gjorde ham ulykkelig, hovedsakelig på grunn av presset som fulgte med å spille en nøkkelrolle i en så populær sitcom. «Når jeg ser tilbake nå, innser jeg at det på mange måter var noen av de beste øyeblikkene i livet mitt, [men] jeg var ulykkelig,» sa Parsons.

«Jeg var ikke lykkelig. Jeg var stresset. Jeg følte at det var så mange baller jeg skulle holde i lufta, og at suksessen og de gode tingene i livet som skjedde, bare skyldtes dette overarbeidet,» fortsatte han. Da han ble spurt om han noen gang ville gå tilbake til rollen som Sheldon Cooper, var Parsons tydelig på at han ikke ville det.

«Jeg ville ikke gjort det igjen, uansett hvor mye penger jeg fikk... Det var stressende og elendig til tider. Jeg gjorde meg selv ulykkelig.» Parsons holdt seg edru i ni år mens han spilte inn sitcomen, og påla seg selv fullstendig disiplin. Den mentale belastningen tok tydeligvis sin toll, selv om fansen fremdeles elsker karakteren Sheldon.