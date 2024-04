Jim Ryan hevder at PS2 solgte mer enn 160 millioner enheter - stemmer det?

HQ

Fra og med i dag, 1. april, er Jim Ryan ikke lenger offisielt en del av PlayStation-toppen. Den tidligere Sony-sjefen tok avskjed med gamerne i en podcast på PlayStation-bloggen der de gjennomgikk hele Ryans karriere i selskapet: mer enn 30 år, fra de første Sony PlayStation-kontorene i Europa rett etter lanseringen av den første modellen og frem til i dag.

En historie om mediet, ingen tvil om det, men som har etterlatt seg en ganske overraskende note som epilog: Ryan hevder at PS2 (den mest solgte konsollen i historien) solgte 160 millioner og ikke 155 millioner, slik de offisielle tallene fra Sony selv (hvis siste data om denne maskinvaren er fra 2012) hevder. Men er disse tallene reelle, eller ønsket Ryan å utnytte dem til å generere en siste mediestorm? Det er vanskelig å si, selv om brukeren ZhugeEX fra Nico Partners har gjort en ganske detaljert undersøkelse av saken i en tråd på X/Twitter.

Hovedpoenget med undersøkelsen er at det har gått ni måneder siden de siste offisielle dataene og nedleggelsen av PlayStation 2 (frem til januar 2013). Det er også vektet basert på offisielle PS3-distribusjonsdata i løpet av de første månedene av sameksistensen. Estimatene tyder på at PlayStation 2, i mangel av andre offisielle tall enn Ryans ord, faktisk nådde 159,1 millioner eksemplarer, noe som økte forspranget til Nintendo DS betraktelig og satte et nytt mål for Nintendo Switch, som hadde håpet å innta førsteplassen innen 2024.

Hva tror du, snakker Jim Ryan sant?