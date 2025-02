Jimmy Butler får viljen sin og blir overført til Golden State Warriors som en del av en firelagsavtale

HQ

Jimmy Butler har funnet et nytt hjem. ESPN-reporter Shams Charania var den første til å kunngjøre at den tidligere Miami Heat-stjernen, etter måneder passivt og aktivt å ha sagt at han ikke ønsket å bli i Miami, vil bli med Golden State Warriors. Før det fikk Butler tre utestengelser på to måneder på grunn av sin oppførsel "detrimental to the team". Den siste suspensjonen skyldtes at han forlot en trening tidlig da han fant ut at han ikke ville bli en hovedspiller, den siste dråpen i "et fortsatt mønster av tilsidesettelse av lagets regler".

Butler, 35, har vært en stjerne i Miami Heat, og fikk en steals leader award i 2021. Ubehaget hans med laget, tilsynelatende fordi klubben ikke gikk med på lønnskravene hans, ga imidlertid vei for en trist slutt for ham. Nå vil han bli med veteranene Stephen Curry og Draymond Green for Golden State Warrios frem til sesongen 2026-27, i håp om å forbedre lagets plassering, for tiden ellevte i West Conference.

I retur vil Miami Heat motta Andrew Wiggins, Kyle Anderson og 2025 beskyttede førsterundevalg fra Warriors. Avtalen inkluderer også P.J. Tucker fra Utah Jazz. Jazz får Dennis Schröder, og Detroit Pustons får Lindy Waters III og Josh Richardson.