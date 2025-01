Jimmy Butlers saga fortsetter: Miami Heat-spilleren er suspendert for tredje gang på en måned

HQ

Jimmy Butler, en gang stjernen for Miami Heat, og tjente en stjelerlederpris i 2021, ødelegger sin nå uunngåelige utgang fra East NBA-klubben, etter å ha blitt suspendert tre ganger på en måned. Denne på ubestemt tid, noe som betyr at han sannsynligvis ikke vil spille igjen.

Den 35 år gamle spilleren sa at han hadde mistet "spillegleden" i Miami, og ble først suspendert i januar i syv kamper (uten lønn) på grunn av "oppførsel som var skadelig for laget" gjennom hele sesongen. Senere ble han suspendert for andre gang, og gikk glipp av to kamper fordi han ikke rakk et fly. Den tredje utestengelsen, som klubben har uttalt, er "på ubestemt tid og skal vare i minst fem kamper".

"Suspensjonen skyldes et vedvarende mønster av manglende respekt for lagets regler, oppførsel som er skadelig for laget og forsettlig tilbakeholdelse av tjenester. Dette inkluderer å forlate treningen tidligere i dag", sier klubben. Ifølge Associated Press forlot Butler treningen tidligere i dag da han fikk beskjed om at han ikke ville være med i startoppstillingen til neste kamp mot Orlando Magic (en kamp som Heat endte opp med å vinne 125-119). Butler har vært i startoppstillingen i alle sine 560 opptredener.

Fristen for overgangsmarkedet, 6. februar, nærmer seg, og Miami Heat begynner å få dårlig tid til å bytte bort spilleren. Det viser seg å være vanskelig på grunn av økonomiske restriksjoner når det gjelder de største lønningene og lag med større utgifter.

Med en lønn på 48,8 millioner dollar denne sesongen har Butler allerede gått glipp av 3 millioner dollar på grunn av de siste utestengelsene.