Jimmy Cliff går bort 81 år gammel

Den legendariske jamaicanske musikeren Jimmy Cliff, en banebrytende kraft bak reggae, ska og rocksteady, er død i en alder av 81 år. Hans kone, Latifa Chambers, kunngjorde på Facebook at årsaken var et krampeanfall etterfulgt av lungebetennelse.

James Chambers ble født 30. juli 1944 i St. James Parish på Jamaica, og på 1950-tallet flyttet Cliff til Kingston sammen med sin far for å satse på en musikkarriere. Han ble landskjent allerede som 14-åring med sangen Hurricane Hattie. I løpet av en seks tiår lang karriere spilte Cliff inn mer enn 30 album og opptrådte over hele verden, fra Paris til Brasil og verdensutstillingen i New York i 1964.

Singer-songwriter og skuespiller

I 1972 spilte han hovedrollen i filmen The Harder They Come, som introduserte reggaemusikken for et internasjonalt publikum og skildret de harde realitetene i det jamaicanske livet bak øyas turistimage. Cliffs sanger, deriblant You Can Get It If You Really Want It, Many Rivers to Cross, og hans coverlåter av I Can See Clearly Now og Wild World, kombinerte musikalsk nyskapning med humanitære og anti-establishment-temaer.

Arbeidet hans innbrakte ham to Grammy-priser, fortjenstordenen fra den jamaicanske regjeringen og innlemmelse i Rock and Roll Hall of Fame i 2010. Cliff samarbeidet med artister som Rolling Stones, Paul Simon, Elvis Costello og Annie Lennox, og etterlot seg en varig innflytelse på global musikk.

Bob Dylan kalte en gang Cliffs Vietnam for den beste protestsangen som noensinne er skrevet. Cliff, som var kjent for sin lidenskap for musikk, fortsatte å opptre selv da synet hans ble dårligere, og i 2019 fortalte han til en intervjuer "Jeg har fortsatt mange elver å krysse."