Jimmy Fallon og The Super Mario Bros. Movie ensemble synger Mario-temaet

HQ

I dag er det 10. mars, som selvfølgelig er Mario Day (Mar10). Dette er noe Jimmy Fallon, bandet hans The Roots og rollebesetningen fra The Super Mario Bros. Movie bestemte seg for å feire med en sang.

Og ikke hvilken som helst sang. Det er hovedtemaet fra klassikeren Super Mario Bros. som opprinnelig ble utgitt i 1985 (året etter i Europa). De har også et par overraskelser fast der inne på en munter og også frekk måte som vi tror du vil nyte like mye som vi gjorde.

Du kan se videoen nedenfor - og sørg for å se til slutten! Det er gøy og en leken måte å starte helgen på.

Husk at billettsalget for The Super Mario Bros. Movie også starter i dag, så sørg for at du får gode seter. Filmen har premiere 5.