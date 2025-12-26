Jimmy Kimmel advarer mot fascisme og Trump i julebudskap

HQ

Den amerikanske talkshowverten Jimmy Kimmel brukte Channel 4s "Alternative Christmas Message" til å advare mot fremveksten av fascisme og kritisere Donald Trump, og fremstilte ham som en leder som oppfører seg som en konge.

Kimmel sa i sendingen 1. juledag: "Fra et fascistisk perspektiv har dette vært et virkelig flott år. Tyranniet blomstrer her borte." The Alternative Christmas Message, som har vært en tradisjon på Channel 4 siden 1993, gir en personlig refleksjon over årets viktigste hendelser, ofte som en motvekt til den britiske monarkens årlige tale.

I sin tale til det britiske publikummet understreket Kimmel at angrep på ytringsfriheten ikke er unikt for land som Russland eller Nord-Korea, og anerkjente det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia.

"Her i USA er vi akkurat nå i ferd med å rive ned strukturene i demokratiet vårt, både i overført betydning og bokstavelig talt, fra den frie pressen til vitenskap, medisin, rettsvesenets uavhengighet og selve Det hvite hus", sa han.

Hva er det alternative julebudskapet?

The Alternative Christmas Message er en britisk TV-tradisjon som ble lansert av Channel 4 i 1993 som et motstykke til dronningens årlige julesending. I motsetning til den kongelige talen, som er formell og samlende, gir det alternative julebudskapet kjendiser, politikere og andre offentlige personer anledning til å komme med personlige, provoserende eller satiriske refleksjoner over årets hendelser. Tidligere har blant annet varsleren Edward Snowden og Irans president Mahmoud Ahmadinejad vært blant talerne.