Jimmy Kimmel Live! er tilbake etter ABCs suspensjon: Se hele monologen hans gratis "Dette showet er ikke viktig... Det som er viktig er at vi får leve i et land som tillater oss å ha et show som dette."

HQ Etter en ukes suspensjon er Jimmy Kimmel Live! offisielt tilbake, og Jimmy Kimmel er tilbake med et poengtert budskap om verdien av ytringsfrihet. I sin første monolog siden avlysningen reflekterte programlederen over suspensjonen av kveldsshowet. "Dette showet er ikke viktig", sa Kimmel under sin første monolog siden Disney, som eier ABC, suspenderte hans late-night-show fra nettverket i forrige uke etter press fra Trump-tjenestemenn på grunn av hans kommentarer om skytingen av høyreaktivisten Charlie Kirk. "Det som er viktig er at vi får leve i et land som tillater oss å ha et show som dette." Hva synes du om dette? Hvis du vil se hele monologen hans, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!