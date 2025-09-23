Jimmy Kimmel Live! er tilbake: Hva er klokken i dag og hvordan du kan se det live
ABC har bekreftet at det sene kveldsshowet vil være tilbake tirsdag 23. september.
Etter en ukes lang suspensjon, Jimmy Kimmel Live! er offisielt tilbake til luften. ABC har bekreftet at showet er tilbake tirsdag 23. september, på sitt vanlige sendetidspunkt i USA: 23:35 ET / 22:35 CT.
Hvordan se programmet i Europa
For europeiske seere er sendetiden tidlig om morgenen onsdag 24. september. Her er når episoden går live lokalt :
- Storbritannia og Irland: kl. 04.35 norsk tid
- Sentral-Europa (Frankrike, Tyskland, Spania, Italia): kl. 05.35 CEST
- Skandinavia: kl. 05.35 CEST
- Finland og Øst-Europa: kl. 06.35 EEST
Siden ABC ikke er direkte tilgjengelig i Europa, er den enkleste måten å se på strømmetjenester :
- Hulu: Episoder slippes dagen etter, tilgjengelig på forespørsel (tilgjengelig i Europa via Disney+ under "Star"-huben i mange land).
- ABC.com: Kan ses med innlogging hos en amerikansk TV-leverandør, selv om det kan være nødvendig med VPN utenfor USA.
- YouTube: Offisielle klipp og lengre intervjuer lastes jevnlig opp etter sending. Du finner Youtube-kanalen her.
Hvem blir med Kimmel i kveld?
Skuespilleren Glen Powell blir den første gjesten i Kimmels nye episode, med musikk fra Sarah McLachlan. Senere denne uken kommer blant andre Ethan Hawke, Lisa Ann Walter, Yungblud, Peyton Manning, Oscar Nuñez og Alex G.
Hvorfor ble showet suspendert?
Den midlertidige suspensjonen kom etter reaksjoner på kommentarer fra Kimmel tidligere denne måneden, noe som førte til at Disney satte produksjonen på pause. Etter diskusjoner mellom kanalen og programlederen er showet nå tilbake, selv om noen amerikanske tv-selskaper eid av Sinclair og Nexstar fortsatt nekter å sende det. For europeiske fans vil det ikke utgjøre noen forskjell. Showet er fortsatt allment tilgjengelig gjennom strømming og høydepunkter på nettet.
