Jimmy Kimmel Live! vender tilbake etter at ABC suspenderte programmet

Vi har nettopp fått nyheten om at Jimmy Kimmel vil returnere til sitt late-night show etter at Disney kortvarig suspenderte det som en reaksjon på hans uttalelser om drapet på den konservative figuren Charlie Kirk. Stoppet utløste sterk kritikk fra fans, skuespillere og komikerkolleger, og oppfordringer om å boikotte Disney spredte seg på sosiale medier. Selskapet bekreftet senere at showet kom tilbake etter interne diskusjoner med Kimmel, og sa at pausen var ment å lette spenningene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!