Jimmy Kimmel markerer tilbakekomsten med en hyllest til Norman Lear Programlederen bryter stillheten med et bilde av den legendariske TV-produsenten.

HQ I går fikk vi nyheten om at Jimmy Kimmel kommer tilbake til sitt late-night-show etter at Disney suspenderte det en kort stund. Nå har Jimmy Kimmel også vendt tilbake til sosiale medier etter showets korte suspensjon, og deler et bilde sammen med avdøde Norman Lear. I innlegget fremheves Lears arv som en banebrytende skikkelse i amerikansk fjernsyn, som huskes for å ha tatt opp sosiale problemer gjennom komedie. Kimmels hyllest kommer akkurat idet programmet hans skal sendes igjen, etter flere dager med kontroverser og debatt rundt hans tidligere uttalelser. Lear, som lenge har vært hyllet for å forsvare kreativ frihet mot statlige restriksjoner, fungerer som et symbolsk valg for Kimmels første offentlige uttalelse siden pausen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!