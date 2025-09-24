Jimmy Kimmels returmonolog er klar til å slå vertens YouTube-visningsrekord Hvis det nåværende tempoet fortsetter, kan videoen kreve topplasseringen innen slutten av dagen.

HQ Etter en ukes suspensjon er Jimmy Kimmel Live! offisielt tilbake. Nå tiltrekker Jimmy Kimmels comeback til ABC seg massiv oppmerksomhet på nettet, og åpningsmonologen hans har nådd 11 millioner visninger på bare 12 timer. Hans mest sette monolog gjennom tidene, om sønnens helse, ligger for øyeblikket på 14 millioner visninger, noe som betyr at Kimmel trenger omtrent tre millioner flere klikk for å sette ny rekord. Klippet har i gjennomsnitt omtrent en million visninger i timen, så hvis det nåværende tempoet fortsetter, kan videoen kreve topplasseringen ved slutten av dagen. Hva synes du om dette? Hvis du vil se hele monologen hans, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!