Jizai presenterer robotbordlampe på CES

Under CES-messen i forrige uke fikk vi se alle slags uvanlige og sprø oppfinnelser og innovasjoner. Som en del av dette presenterte det japanske robotfirmaet Jizai et nytt prosjekt de har på gang, og dette var i hovedsak en bordlampe med fungerende robotben.

Den er kjent som Mi-Mo, og som Jizai beskriver den offisielt, er den en "customisable General-Purpose AI robot". Hva dette betyr i sin helhet gjenstår å se, ettersom Jizai lover å offentliggjøre detaljert informasjon om roboten tidlig i 2025, men vi kan konkludere med at målet med denne dingsen er å tilby en bordkompis som kan vralte rundt og plassere seg selv i nærheten av deg, uansett hvor du sitter, slik at du alltid har et sted å sette fra deg drinken din og samtidig har god belysning til å lese en bok.

Det er et interessant konsept, men en mye mer interessant design, ettersom den ser ut som Pixar-lampen med krabbeben. I bunn og grunn ser den ut som noe Sid fra Toy Story ville ha laget. Uansett kan vi forvente å høre mer om hva Jizai har planlagt med denne kreasjonen i løpet av de kommende månedene.