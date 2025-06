J.K. Rowling jubler over den nye Harry Potter-serien

HQ

Harry Potters skaper er mildt sagt begeistret for den nye HBO-filmatiseringen av serien. Etter å ha lest manusene til de første episodene, tok hun til sosiale medier og roste den som "så, så, så, så bra". Utviklingen av serien, som skal filmatisere alle de syv bøkene - én per sesong - er noe hun forståelig nok har fulgt svært tett. Hun presiserte videre at hun ikke har skrevet manuset selv, men at hun har jobbet "tett" med manusforfatterteamet.

Filminnspillingen starter senere i sommer, og premieren er planlagt til neste år eller i verste fall året etter, avhengig av hvor godt arbeidet skrider frem.

Som vi har nevnt ved flere anledninger, er det imidlertid fortsatt betydelig motstand mot hennes medvirkning, også blant skuespillerne. Over 400 personer - inkludert skuespillerne Bella Ramsey, Nicola Coughlan og Paapa Essiedu (som spiller Snape) - har skrevet under på et åpent brev der de protesterer mot Rowlings medvirkning på grunn av hennes kommentarer om transpersoner.

HBO-sjef Casey Bloys forsvarer imidlertid hennes plass i teamet og forsikrer at Rowling er utøvende produsent, og at hennes politiske synspunkter ikke vil infiltrere historien på noen måte.

