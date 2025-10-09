JK Rowling og Mia Khalifa krangler på X om politikk: "Hold kjeft, din jævla fitte"

HQ

En flammende ordveksling på X mellom forfatteren JK Rowling og den tidligere voksenfilmstjernen og kommentatoren Mia Khalifa dominerte sosiale medier denne uken, etter at Rowling delte en spalte som kritiserte deler av den pro-palestinske protestbevegelsen.

Rowlings repost av en Spectator-artikkel(Why won't the Left call out anti-Semitism for whatit is?) om slagord og språkbruk under demonstrasjoner førte til et umiddelbart, blasfemisk svar fra Khalifa. En sitat-tweet på én linje som lød "Hold kjeft, din jævla fitte."

JK Rowling og Mia Khalifa // Gamereactor

Rowlings delte avsnitt argumenterte for at enkelte protestslagord og oppførsel risikerte å gå over grensen til hets og måtte kritiseres, noe som førte til raske og polariserte reaksjoner på nettet fra brukere på begge sider av debatten.

Khalifas svar (som ble sett millioner av ganger på X og kopiert over store deler av sosiale plattformer) sammenfattet sinnet til mange som ser på Rowling som et tilbakevendende flammepunkt når hun uttaler seg om politiske og sosiale spørsmål.

Konfrontasjonen er selvfølgelig det siste eksemplet på at Rowlings innlegg utløser kontroverser. Noen er for henne, andre er mot. Men hva med deg? Hva synes du om denne siste konfrontasjonen? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.