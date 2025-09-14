J.K. Rowling skaper debatt etter å ha sitert Hitler i sin reaksjon på drapet på Charlie Kirk Forfatteren kobler ytringsfrihet, ekstremisme og vold i en kontroversiell reaksjon.

HQ Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene, og mange har kommentert saken. Blant dem J.K. Rowling, som har havnet i sentrum av debatten etter en viral tråd om ytringsfrihet og politisk vold. Harry Potter-forfatteren fikk stor oppmerksomhet da hun argumenterte for at sensur og autoritære styresett kan eskalere til terrorisme, og siterte Hitlers skrifter for å understreke poenget sitt. Kommentarene hennes, som ble delt på nettet, utløste heftige diskusjoner om hvor ytringsfriheten slutter og hvor oppvigleri begynner. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! J.K. Rowling på en pressekonferanse for å promotere sin "Open Book Tour". Kodak Theatre, Hollywood, CA. 10-15-07 // Shutterstock