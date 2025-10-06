JK Rowling slakter Emma Watson i et bitende innlegg på sosiale medier

JK Rowling og skuespillerne som portretterte de unge trollmannslærlingene hennes i Harry Potter -filmene, holdt lenge en respektfull tone overfor hverandre. Men etter hvert som mange har oppfattet Rowlings syn på transpersoner som klart diskriminerende, har tonen blitt hardere.

Dette gjelder både mellom Rowling og Daniel Radcliffe, og ikke minst mellom Rowling og Emma Watson. Rowling har nå publisert et lengre innlegg på X, der hun går hardt ut mot skuespillerne som ble berømte takket være hennes verden, og skriver :

"Spesielt Emma og Dan har begge gjort det klart i løpet av de siste årene at de mener at vår tidligere profesjonelle tilknytning gir dem en spesiell rett - nei, plikt - til å kritisere meg og mine synspunkter offentlig. Flere år etter at de sluttet som skuespillere i Potter, fortsetter de å påta seg rollen som de facto talspersoner for den verden jeg skapte."

Hun retter deretter kommentarene sine spesifikt mot Watson, som lenge har vært en uttalt kritiker av Rowlings syn på transspørsmål og har kommet med flere bemerkelsesverdige uttalelser om saken, og skriver at Watson har levd et velstående, beskyttet liv uten reelle erfaringer :

"I likhet med andre mennesker som aldri har opplevd et voksenliv uten å være beskyttet av rikdom og berømmelse, har Emma så lite erfaring fra det virkelige liv at hun er uvitende om hvor uvitende hun er. Hun kommer aldri til å trenge et herberge for hjemløse. Hun kommer aldri til å bli plassert på en offentlig sykehusavdeling for blandede kjønn. Det ville forbløffe meg om hun har vært i et omkledningsrom siden barndommen. Hennes "offentlige toalett" er for én person og har en sikkerhetsvakt utenfor døren. Har hun måttet kle av seg i en nyopprettet kjønnsblandet garderobe i et kommunalt svømmebasseng? Kommer hun noen gang til å trenge et statlig krisesenter for voldtektsmenn som nekter å garantere et tilbud kun for kvinner? Å dele celle med en mannlig voldtektsmann som er identifisert i kvinnefengselet?"

Rowling hevder at hun, i motsetning til Watson, ikke hadde slike muligheter, men ble tvunget til å vokse opp under mye tøffere forhold :

"Jeg var ikke mangemillionær da jeg var fjorten. Jeg levde i fattigdom mens jeg skrev boken som gjorde Emma berømt. Derfor forstår jeg av egen livserfaring hva den rasering av kvinners rettigheter som Emma har deltatt så entusiastisk i, betyr for kvinner og jenter uten hennes privilegier."

Ironisk nok sier Rowling at det var nye positive kommentarer fra Watson som fikk henne til å skrive det lange innlegget, og hevder at opinionen har begynt å svinge mer i hennes favør, og at Watson nå bare hopper på bølgen etter tidligere å ha vært mer negativ.

Skuespillerne på Harry Potter har opp gjennom årene gjentatte ganger blitt spurt om hvordan de ser på Rowling, og de svarer som regel at de liker henne veldig godt og er takknemlige, men at det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig og samtidig være kritisk til hennes syn på transspørsmål.

Hvordan og om Watson vil reagere på dette utbruddet gjenstår å se. Det er svært uvanlig å se noen i Rowlings posisjon så offentlig og fullstendig rakke ned på en persons karakter. Hva synes du om kommentarene hennes?