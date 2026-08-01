J.K. Simmons sier at hans favorittrolle i et videospill er « Portal 2: «Jeg kunne ha spilt i spillefilmen

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J.K. Simmons har kanskje en av de mest gjenkjennelige stemmene i Hollywood. Med en stemme som hans blir han selvfølgelig ofte bedt om å spille inn stemmeroller i TV, filmer og, selvfølgelig, videospill. Han har spilt rollen som Absolute i Baldur's Gate III, støvet av Omni-Man-drakten sin for Invincible VS og Mortal Kombat, og blitt president i Command & Conquer. Men hvis Simmons måtte velge en favorittrolle han har spilt i et videospill, må det være Cave Johnson.

Sjefen for Aperture Science ble umiddelbart en favoritt for Simmons, som sa i «Happy, Sad, Confused»-podcasten at han ville ha spilt rollen som Cave Johnson uansett medium. «Det var et så morsomt manus. Jeg kunne ha spilt i spillefilmen, teaterstykket eller hva som helst. Det var bare så gøy å skrive,» sa Simmons (transkripsjon via PC Gamer).

Simmons vendte tilbake til rollen ved et par anledninger, og spilte Johnson igjen i spin-offen «Aperture Desk Job» fra 2022, samt ga stemme til Cave Johnson-annonsørpakken for Dota 2 samme år. Skulle det noen gang bli en live-action-filmatisering av Portal, er vi sikre på at han gjerne vil være med igjen, så lenge manuset er like sterkt som i spillene.