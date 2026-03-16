Joan Laporta gjenvalgt som FC Barcelonas president frem til 2031 med to tredjedeler av stemmene

Joan Laporta ble gjenvalgt som president i FC Barcelona i valget som ble avholdt søndag, med 68,18 % av stemmene, mer enn dobbelt så mange som hans eneste rival, Víctor Font. Han vil være president i klubben frem til 2031, med støtte fra mange viktige spillere som Lamine Yamal eller Aitana Bonmatí, herretreneren Hansi Filck og de katalanske politikerne Jordi Pujol eller Ernest Urtasun.

Valgprosessen tok en vending da tidligere Barça-manager Xavi Hernández tok parti med Font og avslørte at Laporta stoppet signeringen av Leo Messi i 2023, fordi han fryktet at den argentinske spilleren ville få mer innflytelse enn ham. Noen andre kilder, inkludert LaLiga-president Javier Tebas, tilbakeviste disse påstandene, og Laportas omdømme ble ikke alvorlig påvirket.

Bare 48 480 medlemmer, 42,34 % av de stemmeberettigede, deltok i valget. Likevel hadde Laporta et stort forsprang på opposisjonen, og et bilde av Laporta som feiret seieren sammen med spillere som Raphinha, Gerard Martín, Casadó, Olmo, Bernal, Fermín og Pedri viste at de gode sportslige resultatene er den beste og viktigste grunnen for enhver Barça-president til å vinne medlemmenes tillit og bli sittende ved makten.