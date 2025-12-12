Joan Laporta nekter for at Barça fikk positiv særbehandling av dommerne i Negreira-saken

HQ

FC Barcelona-president Joan Laporta er innkalt som vitne i rettssaken om Negreira-saken, hvor klubben betalte rundt 7,3 millioner euro til José María Enríquez Negreira, tidligere visepresident i det spanske fotballforbundets tekniske dommerkomité (CTA), samt hans sønn Javier. Utbetalingene ble gjort mellom 2001 og 2018, og klubben er under mistanke for å ha mottatt fordelaktig behandling fra dommere som følge av utbetalingene.

I høringen benektet Laporta at klubben mottok noen form for favorisering fra dommerne, og sa at disse utbetalingene til Negreira var "arvet" av den forrige administrasjonen i klubben. Laporta og klubben har hevdet at disse utbetalingene ble gjort i bytte mot tekniske rapporter om dommere og speiding av spillere som var "nyttige" og "kunne være av interesse for klubben", og har avvist alle anklager om bestikkelser.

Det er den samme forklaringen som tidligere Barça-presidenter Sandro Rosell og Josep Maria Bartomeu, som i sine vitneforklaringer som tiltalte tilbake i september sa at betalingene ble gjort for rapporter om spillere som var "nyttige fra et sportslig perspektiv".

Laporta la i dag til at alle dokumenter om betalingene til Negreira-familien har blitt delt, men at denne typen dokumenter blir ødelagt hvert femte eller sjette år. Han hevdet at de "overhodet ikke" har fått noen favorisering fra klubben, og at laget deres var "eksemplarisk" for resten av verden.

Joan Laporta ble frikjent fordi forbrytelsen var foreldet.

Laporta ble først siktet av dommeren, men ble frikjent fordi utbetalingene fra klubben under hans første periode i klubben, mellom 2003 og 2010, var foreldet. Laporta ble gjenvalgt som president i FC Barcelona i 2021, og utbetalingene ble gjort mellom 2001 og 2018.

Dommeren vil innkalle FC Barcelona som saksøkt den 27. januar. Klubben vil være representert av visepresident Elena Fort. Tidligere Barcelona-president Joan Gaspart (mellom 2000 og 2003) vil også bli innkalt, men bare som vitne av samme grunn som Laporta: forbrytelsen var utløpt.