Joan Laporta, president i Barça: "Vi er ikke i München på grunn av dommeravgjørelser"

Joan Laporta, FC Barcelonas president, sendte en melding til Barça-supporterne på deres offisielle TV-kanal, Barça One, der han takket fansen for støtten gjennom sesongen, og ba dem om å fokusere på LaLiga, med fire kamper igjen og fire poeng foran forfølgeren Real Madrid, med en Clásico neste søndag. "Vi må fylle Montjuïc for å gi varme til laget."

Ordene som skapte størst overraskelse var imidlertid de som var rettet mot dommeravgjørelsen i 4-3-tapet mot Inter: "I går skulle det ikke skje: Vi kjempet for å oppnå det og nå finalen i München, men det skulle ikke skje. I bunn og grunn på grunn av dommeravgjørelser som gikk mot oss, men dette må gjøre oss sterkere for å ha den rette mentaliteten."

Laporta legger "i utgangspunktet" all skyld på dommeren, Marciniak, som også gjorde spillerne og treneren Hansi Flick sinte, fordi "alle 50-50-avgjørelser gikk deres vei".

Laporta hadde også noen ord til basketballaget, som samme dag som fotballkampen tapte 85-84 for Monaco i Euroleague og ble eliminert fra Final Four.