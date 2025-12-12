Joanna Trollope er død, 82 år gammel | Litteratur

HQ

Joanna Trollope, den anerkjente forfatteren av mer enn 30 romaner som utforsker familiespenninger, parforhold og hverdagslivets stille kriser, døde fredelig i sitt hjem torsdag, opplyser hennes døtre. Hun ble 82 år gammel.

Trollope ble kjent i 1991 og publiserte en rekke suksessromaner. Selv om hun noen ganger ble kalt "Agasagaer", avviste hun betegnelsen, og hevdet at bøkene hennes var langt mer subversive og usentimentale enn kritikerne antydet.

Hun var en fjern slektning av den viktorianske romanforfatteren Anthony Trollope, og begynte å skrive mens hun jobbet og oppfostret to døtre, og hun etterlater seg begge to. Mange av verkene hennes ble filmatisert for TV, noe som ga henne en OBE og senere en CBE.

Fay Weldon roste Trollope for hennes evne til å "sette fingeren på tidens problem", og hun fokuserte på skiftende sosiale roller og de private bekymringene som lå bak hverdagslivet. Hun sa at hun ønsket at bøkene hennes skulle berolige leserne: "Det er OK, vi har det alle sånn."