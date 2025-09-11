Joao Almeida kutter ti sekunder i jakten på Jonas Vingegaard

HQ

Dagens tempoetappe i La Vuelta ble noe utvannet, halvert i lengde på grunn av sikkerhetshensyn. Til slutt var det ingen store hendelser i forbindelse med pro-palestinske demonstranter mot Israel, og rittet vil trolig fortsette til en spennende avslutning i Madrid, der over tusen politifolk vil stå vakt.

Før det vil jakten mellom Jonas Vingegaard og Joao Almeida bli avgjort, mest sannsynlig på lørdagens etappe i Guadarrama-området, på fjellet som populært kalles "La Bola del Mundo" (Verdens kule). Og det blir stadig tettere, med Almeida som kutter ti sekunder av Vingegaards ledelse.

Det skiller 40 sekunder mellom de to, noe som betyr at det ikke er umulig for Almeida å kjøre forbi Vingegaard hvis den danske syklisten, som har vunnet Tour de France to ganger, slapper for mye av.

Torsdagens 12,2 kilometer lange tempoetappe (forkortet fra 27 kilometer som opprinnelig var planlagt) ble vunnet av Filippo Ganna fra Ineos Grenadiers på 13 minutter. Joao Almeida ble nummer tre, 13 minutter og 8 sekunder, og Jonas Vingegaard endte på niendeplass, 18 sekunder bak teten.