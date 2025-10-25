João Fonseca og Davidovich Fokina, finalister i Basel: tid for søndagens kamp

HQ

I finalen i Swiss Indoors Open møtes to tennisspillere som ikke er vant til å løfte ATP-troféer: den 26 år gamle spanjolen Alejandro Davidovich-Fokina og den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca.

Tenåringen var den første som sikret seg finalebilletten i en svært jevn kamp mot Jaume Munar, som endte 7-6(4), 7-5. I løpet av sin første hele ATP-sesong har Fonseca klatret fra å være nummer 130 i verden til å bli minst nummer 34 i verden. Fonseca er en av årets gjennombruddsstjerner, og vant 2024 Next Generation ATP Finals i november i fjor og Argentina Open 250 i februar 2025.

I mellomtiden beseiret Alejandro Davidovich Fokina Ugo Humbert, franskmannen trakk seg da han lå etter i andre sett. Davidovich, den nest beste spanske spilleren etter Alcaraz, rangert som nummer 18 i verden, får sjansen til å løfte sitt første trofé i single noensinne, noe som vil gjøre slutt på situasjonen hans (den eneste spilleren blant de 30 beste uten en ATP Tour-tittel) og avslutte hans beste sesong så langt ... men også hans mest frustrerende: fire av de fem finalene i karrieren hans skjedde i 2025 (Delray Beach Open i USA, ATP 250 i februar; og ATP 500 i Mexico og Washington; og selvfølgelig morgendagens finale i Sveits).

Finalen i Swiss Indoors Basel mellom Joao Fonseca og Alejandro Davidovich Fokina finner sted i morgen, søndag 26. oktober, kl. 15:30 CET, 14:30 GMT.