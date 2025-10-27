João Fonseca tar karrierens største tittel og befester sin plass blant de 30 beste i tennis

HQ

João Fonseca vant sin største tittel i karrieren og forlenget uflaksen til Alejandro Davidovich Fokina (som har tapt fire finaler i 2025) i finalen av Swiss Indoors Basel forrige søndag. Den brasilianske tenåringen dominerte med 6-3, 6-4 i sin første hele sesong på ATP-touren, og vant sin andre tittel etter Argentina Open ATP 250 i februar, og nådde sin høyeste plassering i karrieren som nummer 28 i verden.

Fonseca ble også den tredje yngste personen til å vinne en ATP 500-tittel siden disse turneringene ble introdusert i 2009, og den første brasilianeren til å vinne over ATP 250 siden Gustavo Kuerten i 2001. Kan han bli en nasjonal stolthet for Brasil i årene som kommer? Hvis han fortsetter på dette nivået, kan han nå toppen av eliten på kort tid.

Fonseca, som fylte 19 år i august, dedikerte triumfen til foreldrene sine, og spesielt til moren, som han har reist verden rundt med siden han var 11 år og spilte tennis. "Foreldrene mine kom nettopp fra Brasil. De var på vei til Paris, men byttet fly og kom hit en time før kampen sammen med onklene mine. Det er helt fantastisk å ha dem her for den største tittelen i karrieren min."