João Pedros familie samlet seg for å se Ancelottis VM-tropp, men ble skuffet

Et av de mest overraskende fraværene i Carlo Ancelottis tropp for Brasils landslag til VM 2026 er spissen João Pedro, som spiller for Chelsea og har scoret 20 mål og 9 målgivende pasninger denne sesongen. Neymar var tross alt med på listen, men det var ikke Pedro, til tross for at det var forventet at han skulle bli kalt inn etter seks kamper for Brasil de siste to årene.

Ifølge rapporter fra Brasil, via AS, hadde Ancelotti og det brasilianske fotballforbundet (CBF) to lister klare til å bli lest opp på pressekonferansen: en med Joao Pedro i stedet for Neymar, og den som til slutt ble annonsert, med Pedro i stedet for Neymar. Listen ble visstnok laget bare timer før offentliggjøringen, og de ventet enda lenger på bekreftelse fra Santos om at Neymar ikke hadde fått noen medisinske problemer under kampen mot Coritiba på søndag, der han angivelig følte ubehag i leggen (samme kamp der han ble byttet ut ved en offisiell feil).

Ifølge disse opplysningene var Neymar førstevalget til Ancelotti, men Joao Pedro var reserveplanen som var klar i tilfelle Neymar ble skadet, og de forberedte begge listene. Da Ancelotti og Brasils fotballfunksjonærer fikk bekreftet at Neymar ikke var skadet, leste den italienske treneren opp Neymars navn i stedet for Pedros.

"Det var veldig vanskelig å velge disse 26 spillerne. Konkurransen i dette landet er veldig, veldig høy. Jeg vet at noen spillere som har vært hos oss i år vil være misfornøyde ", sier Ancelotti. "Vi er veldig lei oss for João Pedro, for med den sesongen han hadde i Europa, fortjente han å være på denne listen. Men dessverre, og med all respekt, valgte vi en annen spiller. Vi er veldig lei oss for João Pedro, som vi er for alle andre."

João Pedro reagerer da hele familien hans samles for å skuffe ham

På sosiale medier ble et hjerteskjærende øyeblikk registrert: Hele Pedros familie samlet seg for å se pressekonferansen live, i håp om å høre Pedros navn fra Ancelotti... men det ble aldri sagt.

Noen timer senere sendte Pedro en uttalelse på sosiale medier. "Jeg prøvde å gjøre mitt beste til enhver tid. Dessverre var det ikke mulig å oppfylle drømmen om å representere landet mitt i et verdensmesterskap, men jeg forblir rolig og fokusert, slik jeg alltid prøver å være. Gleder og frustrasjoner er en del av fotballen", og legger til at han nå blir enda en fan som heier hjemmefra... med en potensiell overgang til Barcelona i horisonten.