Joaquin Phoenix er i forhandlinger om å være med i Ari Asters neste skrekkfilm

Du ser på Annonser

Joaquin Phoenix har utmerket seg mange ganger gjennom årene i diverse filmer, og er blant de mer respekterte skuespillerne i Hollywood. Derfor er det stort at han tilsynelatende er i forhandlinger om å spille hovedrollen i skrekkmesteren Ari Asters neste film.

Aster har tidligere gjort seg selv bemerket innen skrekksjangeren med de to skrekkfilmene Hereditary og Midsommar. Det har gått rykter om at hans neste film er en skrekk-komedie, men det later ikke til å være tilfellet likevel.

Ifølge Discussing Film hedder den Beau is Afraid, og beskrives således:

"Beau learns of the death of his mother under mysterious circumstances and upon traveling home makes an alarming discovery about his past. During his journey, he runs into various crazy supernatural threats."

Det er også de som sier at Phoenix er i forhandlinger om rollen, og at filmen både skrives og regisseres av Aster.