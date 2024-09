Joaquin Phoenix' fem beste prestasjoner

HQ

5. The Master (2012)

Det er så åpenbart når jeg ser en Paul Thomas Anderson-film at regissøren, som står bak elskede dramaer som Punch-Drunk Love, Boogie Nights, og Magnolia, mistet seg fullstendig i Joaquin Phoenix' skuespill under innspillingen av denne filmen. For Anderson mister fokus flere ganger, og regissøren blir mer passiv og stoler i stedet helt og holdent på at hovedrolleinnehaverens prestasjon skal drive historien fremover i stedet for historien i seg selv, noe som er like fascinerende som det er frustrerende. Jeg er ikke spesielt begeistret for The Master, som jeg anser som en av Andersons svakeste filmer, men jeg blir alltid latterlig imponert av Phoenix' prestasjon.

4. Walk the Line (2005)

Han ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle for sin prestasjon som Johnny Cash og burde ærlig talt ha vunnet den. For det er et portrett gjennomsyret av karisma og menneskelighet Mr. Phoenix byr på her, og han klarer å formidle det iboende mørket som Cash bar rundt på, med små, kraftfulle midler. Stramt og stilsikkert med en helvetes masse intensitet.

3. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (2018)

Den enestående Will Hunting-regissøren Gus Van Sants smertelig glemte klassiker fra 2018 er en morsom, tragisk og fascinerende historie der Phoenix spiller sokkene av alt og alle. Phoenix klarer, som han så ofte gjør, å gi liv til karakterene sine, og fremfor alt å tilføre dem nok menneskelighet og sårbarhet til at selv den mørkeste tragedie blir severdig og fortryllende. Her er altså en film som jeg ikke tror ville ha fungert i det hele tatt uten Phoenix.

2. Her (2013)

Når Phoenix skifter tempo gjør han det med brask og bram, og har gjentatte ganger bydd oss på så brå skift mellom så forskjellige filmkarakterer at det av og til er vanskelig å akseptere at det faktisk er samme skuespiller bak alle rollene. Slik var det for meg selv da jeg første gang kikket gjennom den vidunderlig varme og severdige Her, der Phoenix spiller øm, snill, omsorgsfull og delikat ensom med en slags elskelig sårbarhet som drev filmen fremover, bilde for bilde.

1. Joker (2019)

Da Heath Ledger trollbandt oss som Batmans erkeskurk Joker, føltes det på mange måter som om ingen andre skuespillere noensinne kunne ta på seg rollen og leve opp til bare halvparten av det Ledger bød på. Så god var han. Men vi trodde alle feil, for det skulle en spesiell herre ved navn Phoenix til for å overgå Ledgers rolletolkning, noe som skjedde i The Hangover-regissøren Todd Phillips' helt forrykende vellagede karakterstudie Joker. Phoenix portretterer den tragiske, psykotiske, uforutsigbart farlige Arthur Fleck med en tilstedeværelse og dynamikk som fortryllet og for en gangs skyld fikk Oscar-komiteen til å tikke av og gi ham en pris for denne uforglemmelige rollen.