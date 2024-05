Joaquin Phoenix fikk nesten rollen som Doctor Strange

Det er vanskelig å se for seg noen andre i rollen som Doctor Strange enn den alltid karismatiske Benedict Cumberbatch, men faktum er at ting kunne ha vært veldig annerledes.

Ifølge filmens regissør var det svært nære på at rollen som den magiske legen gikk til ingen ringere enn Joaquin Phoenix, noe Derrickson snakket om i et intervju med Slash Film.

"Vel, alt jeg kan si er at jeg tilbrakte en del tid med ham. Jeg tilbrakte et par lange ettermiddager sammen med ham, og jeg ble virkelig imponert over ham personlig og tankeprosessen hans."

"Dette er hva jeg vil si: Jeg tror han ga, jeg tror han åpnet sinnet sitt for muligheten. Jeg tror han undersøkte muligheten. Jeg møtte en rekke skuespillere, og Joaquin var den jeg tilbrakte mest tid med."

Derrickson nevnte at det til slutt bare ikke føltes riktig, og at både hans og Phoenix' egen konklusjon var at MCU rett og slett ikke var noe for ham.

"Etter hvert som vi fortsatte å snakke, ble det klart for meg at Joaquin egentlig ikke hørte hjemme i den filmen, og sannsynligvis aldri har hørt hjemme i MCU. Han er en veldig spesifikk fyr med veldig spesifikke mål som skuespiller, og en veldig spesifikk måte å opptre på."

Phoenix selv har også kommentert sin egen rolle i MCU, samt sin motivasjon for å takke nei til de rollene han har blitt tilbudt.

"Jeg har flørtet med flere av disse filmene, hatt møter og nærmet meg, men til syvende og sist føltes det aldri som om de virkelig ville være tilfredsstillende. Det var for mange krav som gikk på tvers av mine instinkter for karakteren. Jeg har vært bortskjemt. Jeg har aldri vært nødt til å inngå slike kompromisser."

Kunne du tenke deg Phoenix i en hvilken som helst MCU-rolle, og i så fall hvilken?