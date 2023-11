Joaquin Phoenix svarer på Napoleon-kritikken: "Hvem bryr seg?"

HQ

Ridley Scott er en av de virkelige mesterne når det gjelder historiske filmatiseringer. Ikke nødvendigvis 100 % korrekte, men storslåtte og ofte svært underholdende. Det gjelder også hans siste film om Napoleon, med den alltid briljante Joaquin Phoenix i hovedrollen som den historiske lederen som satte deler av Europa i brann med sine ambisjoner om herredømme.

Napoleon har fått mye kritikk for frihetene filmen tar seg, og anklages for å tegne et alt annet enn historisk korrekt bilde av Bonaparte. I et intervju med Forbes svarte Phoenix og kommenterte dette i et intervju der han sa:

"Hvem bryr seg? Du må bare tenke 'Dette virker mer interessant', og kanskje det ikke er det, kanskje du mislykkes, og noen ganger tar du feil valg, men hvis du bare er rigid og holder deg til fakta... noen ganger er det den filmen du vil ha, noen mennesker vil lage den, og personlig liker jeg å se de filmene. Dette var ikke en slik film."

Hva synes du? Er det viktig at historiske filmer er nøyaktige, eller er det greit at de tar seg friheter med kildematerialet?