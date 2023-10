Jobbannonser antyder at A Plague Tale 3 kan være under utvikling.

I løpet av sommeren ble det lagt ut stillingsannonser på Asobo Studios nettsted som antydet at A Plague Tale 3 kunne være under utvikling. Nå tyder nye stillingsannonser, oppdaget på Reddit, på at vi faktisk får et tredje eventyr.

HQ

Asobos stillingsannonser for Plague Team omfatter stillinger som narrativ nivådesigner, senior nivådesigner og spillanimatør - alle roller som er nødvendige for et eventyr som A Plague Tale. Selv om dette ikke er noe bevis på noe som helst, tyder det i det minste på at Plague Team ser ut til å jobbe med noe i samme stil som den elskede serien, og vi tipper at Amicia de Rune kommer tilbake med flere eventyr etter hvert.