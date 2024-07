Jobbutlysning antyder potensiell PlayStation-utgivelse for Gears of War: E-Day

HQ

Da Gears of War: E-Day ble annonsert i juni, var det mange som spekulerte i om spillet ville bli eksklusivt for Xbox og PC, eller om det også ville bli utgitt på PlayStation. En måned senere antyder en stillingsutlysning nå en potensiell utgivelse på Sonys plattform.

I følge Insider Gaming søker The Coalition en online klientingeniør for å jobbe på Gears of War: E-Day. I følge stillingsutlysningen vil denne rollen bidra til å utvikle flerspiller- og onlineopplevelsen av spillet, inkludert "in-game economies and commerce, session management, player statistics, user generated content, and matchmaking". Dette indikerer et sterkt fokus på spillets online-aspekter.

Blant de foretrukne kvalifikasjonene nevnes erfaring med nettplattformer som Xbox Live, Steam og, interessant nok, PlayStation Network (PSN). Selv om erfaring med PSN ikke nødvendigvis betyr at spillet vil bli utgitt på PlayStation, er det bemerkelsesverdig at det nevnes spesifikt. Spillet er allerede bekreftet for Xbox og Steam, så det at PSN nevnes i stillingsannonsen, setter naturlig nok i gang spekulasjoner om en bredere utgivelse.