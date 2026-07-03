Jodie Foster kommer med en knusende vurdering av filmen « F1 »: «F1 » ble laget av kunstig intelligens. Var det ikke det?

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Har du sett Joseph Kosinskis film « F1 »? Likte du den i det hele tatt? Skuespillerinnen Jodie Foster hadde tydeligvis ikke særlig høye tanker om den, ettersom hun har brukt filmen som et eksempel på en film som virker som om den er laget ved hjelp av kunstig intelligens.

Under et foredrag på arrangementet «Who Owns the Future of Hollywood» tirsdag pekte Foster ut filmen « F1 » og antydet at den var laget med AI, siden manuset og skuespillet er akkurat slik en datamaskin ville ha levert det.

Som rapportert av Variety: «Jeg sier ikke dette for å være nedsettende – hvordan kunne jeg det? Denne filmen tjente jo millioner av dollar. Men når jeg ser på en film som «F1», tenker jeg: «F1» ble laget av AI. Var det ikke det? Jeg mener, strukturen var akkurat den strukturen man ville lære på skolen. Skuespillerne sier replikkene akkurat slik de ville blitt skrevet hvis en datamaskin skrev nøyaktig det som ville vært riktig for den tiden. Og de klarte å mestre teknologien for å skape noe stort og vakkert, og potensielt der mye av informasjonen kommer fra andre steder.»

Dette betyr ikke at AI ble brukt til å skape selve « F1 »-filmen fra grunnen av, men snarere at Foster bare gir uttrykk for en vurdering av at filmen mangler et visst nivå av kreativ risiko og dyktighet, og i stedet prioriterer en tryggere fremføring og oppbygning for å tilfredsstille et bredere publikum.

På samme måte virket det ikke som om fans og kritikere hadde like sterke meninger om filmen som Foster, ettersom den spilte inn 634 millioner dollar på verdensbasis, sikret seg fire Oscar-nominasjoner og en seier for beste lyd, og tilsynelatende også vil få en oppfølger, selv om vi kanskje må vente litt på at den skal komme.

Hva er din mening om Fosters observasjon av * F1*?