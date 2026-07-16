Joe Abercrombie: Filmversjonen av *The Devils* «er under arbeid», men forvent ikke at den kommer snart

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Dette er Joe Abercrombies ellevte besøk; han innleder med å takke for den varme velkomsten han har fått i Avilés, som han har viet flere passasjer til i sin pågående roman-trilogi, bestående av «The Devils» og den nylig annonserte «The Heretics». «Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nevner Avilés i boka, men jeg skal gjøre det igjen i *The Heretics*». Og mens han er i gang, lover han å komme og presentere boka slik den fortjener neste år.

Mens han snakket om sin skapelsesprosess til det oppmerksomme publikummet, overrasket arrangørene ham ved å invitere kona hans, Lou Abercrombie, opp på scenen for å fortelle hvordan en forfatters hverdag ser ut (hun har også sin egen karriere som forfatter). Lou er den som «holder armene oppe», den han fremdeles dedikerer hver eneste av disse romanene til. «Jeg skapte ham, så takk meg». Dette utløser latter og applaus.

Når han blir spurt om hverdagen sin, gir Joe humoristiske svar. Han har et litt rykte for å være «distrahert», men han gir et interessant innblikk i hvordan han går til verks når han skriver bøker eller TV-manus.

«Det er morsomt at folk anser meg som kreativ, for jeg anser ikke meg selv som kreativ. Å skrive er som å stå foran en vegg og måtte slå mot den om og om igjen til jeg får den revet ned.»

Denne gangen nevnte han ikke sine tidligere verk, som for eksempel «The First Law»-serien, men fokuserte mer på trilogien som opptar ham fullstendig for øyeblikket. Forskningsprosessen for den dystopiske «Europa» innebærer å legge til et lag av mørke, monstre og action til den historien vi kjenner, og vri på den til den blir en annerledes, men likevel kjent, verden. Han snakker også om å måtte tilpasse seg visse konvensjoner som leserne har kommet til å forvente, og nevner romanenes titler som et eksempel. «I skriveprosessen gir jeg den en arbeidstittel og håper at en bedre tittel dukker opp … men det skjer aldri. Og så klarer jeg ganske enkelt ikke å få meg til å endre den. Den tredje boka skal jeg kalle ‘The… noe’.

Før han ble forfatter, jobbet Joe som videoredigerer, og han har fortsatt en nær tilknytning til film- og TV-verdenen: han har skrevet episoder av «Love, Death & Robots», og James Cameron eier rettighetene til å filmatisere «The Devils». Når det gjelder filmatiseringen av The Devils, kan han selvsagt ikke si så mye ennå, men «prosjektet er i gang».

Selv om det fortsatt er lang tid til, øker tallene. Og før panelet ble avsluttet, midt i applausen, ga han et løfte: «Joe Abercrombie skal ta Brandon Sanderson.»