Joe Biden ble tydeligvis redd for kunstig intelligens etter å ha sett Mission: Impossible - Dead Reckoning

HQ

Joe Biden vedtok nylig en ordre som begrenser friheten til kunstig intelligens etter økende bekymring for dens evne til å spre feilinformasjon raskt på nettet. I en ny rapport fra Associated Press heter det imidlertid at den amerikanske presidenten ble mer redd for teknologien etter å ha sett den nye Mission: Impossible-filmen.

"Hvis han ikke allerede hadde vært bekymret for hva som kan gå galt med kunstig intelligens før filmen, fikk han mye mer å bekymre seg for", sier Bruce Reed, assisterende stabssjef i Det hvite hus. Biden baserte imidlertid ikke bare dekretet sitt på den nye filmen.

Han har tydeligvis også brukt flere måneder på å snakke med forskere, vitenskapsmenn og andre som har forklart de potensielle fordelene med kunstig intelligens, men også farene vi kan se. Ordren handler ikke bare om å beskytte mennesker mot kunstig intelligens, men også om å bygge opp amerikanske forskningssentre i håp om å fremme utviklingen av kunstig intelligens i landet.