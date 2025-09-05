Joe Biden gjennomgår hudkreftoperasjon

HQ

For de som lurer på hva som skjer med Joe Biden etter at han forlot embetet, vet vi nå at han nylig har gjennomgått en operasjon for å fjerne hudkreft, ifølge Sky News. Inngrepet ble ikke offentliggjort på det tidspunktet, men bilder fra sensommeren avslørte et synlig arr på hodet hans, og nå har teamet hans siden bekreftet at han er i god bedring. Operasjonen kommer etter at han tidligere har annonsert at han også har en fremskreden form for prostatakreft, som legene beskriver som aggressiv, men håndterbar med behandling. Biden fikk fjernet en lignende hudkreft for to år siden, og kona hans har også gjennomgått lignende inngrep tidligere. Savner du Joe Biden?