Joe Bugner, bokselegende, dør 75 år gammel

Joe Bugner, den tredobbelte europamesteren i tungvekt, kjent for sine kamper mot bokseikonene Muhammad Ali og Joe Frazier, er død i sitt hjem i Brisbane i en alder av 75 år, opplyser British Boxing Board of Control mandag.

Den Ungarn-fødte bokseren vant flere britiske og Commonwealth-titler og hadde en profesjonell karriere som strakte seg over mer enn tre tiår, der han vant de fleste kampene sine, hvorav et betydelig antall på knockout.

Bugner konkurrerte på høyeste nivå på 1970-tallet, blant annet i to VM-kamper mot Ali, og fortsatte senere karrieren i Australia, der han vant nasjonale utmerkelser før han trakk seg tilbake på slutten av århundret. Hvil i fred, Joe Bugner.