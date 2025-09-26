Joe Exotic sørger over en medarbeider som ble drept av en tiger i et reservat i Oklahoma

HQ

Growler Pines Tiger Preserve i Oklahoma. En av Joe Exotics nærmeste medarbeidere, Ryan Easley, har mistet livet etter et dødelig tigerangrep. Den 37 år gamle dyrepasseren ble angivelig maltraktert av en tiger på lørdag, og pådro seg dødelige skader i nakken og skulderen.

Den sjokkerende hendelsen har gjort at Easleys kolleger sliter med å bearbeide tapet. Joe Exotic, som egentlig heter Joseph Allen Maldonado-Passage, gikk ut på sosiale medier for å uttrykke sin sorg, og beskrev Easley som en mangeårig venn og dedikert dyrepasser.

"Først og fremst vil jeg sende mine bønner til Ryan Easleys familie for deres tap", skrev Joe Exotic på X. "Jeg har kjent Ryan i mange år. Ingen kan klandre tigeren for det som skjedde. Vi tar alle risikoer i det vi gjør. Du kan bli drept når du gjør hva som helst."

Easleys lidenskap for store kattedyr var legendarisk. Maldonado-Passage mintes hvordan Easley i sine tidlige år drømte om å ta seg av flest mulig tigre om gangen, og ofte presset grensene for hva dyrene trygt kunne håndtere.

"Han ville være den som hadde flest tigre i ringen samtidig. Noen av kattene hans var gale i hodet, men det handlet om å ha flest tigre i ringen på en gang, koste hva det koste ville." Nå er den involverte tigeren innesperret mens myndighetene gjennomfører en full etterforskning.

Exotic understreker likevel at tapet er en tragedie fremfor noe annet. "Uansett om du er enig i hvordan andre driver virksomheten sin, er et tap alltid noe ingen ønsker å se. Så med all min respekt som menneske, RIP Ryan Easley. Du døde mens du gjorde det du elsket."