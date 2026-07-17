Joe Hill og filmverdenen: Hans favorittfilmer, hans første skritt inn i skuespillerfaget og hans beskjedne bidrag

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Joe Hill trenger knapt noen introduksjon for de faste besøkende på Celsius 232 i Avilés (Asturias, Spania), som i år feirer sin 15. utgave. Han er en fast gjest, en produktiv skrekkforfatter og, i nyere tid, en anerkjent skaper av historier for både TV og film. In the Tall Grass, Locke and Key. Hans tilknytning til filmverdenen begynte imidlertid lenge før hans nå fremragende karriere som forfatter, selv om den hadde samme opprinnelse: faren hans, Stephen King.

«Da jeg var 8 år, ga faren min meg en liten rolle i en episode av *Creepshow*. Jeg spilte en karakter som het Billy, en gutt som elsker tegneserier, men faren hans gjør ikke det. Da faren tok dem fra ham, bestemte Billy seg for å ta hevn og kastet en voodoo-forbannelse over faren sin ved hjelp av en dukke.» Han likte ikke opplevelsen i det hele tatt, og det tok ham 40 år å dukke opp på skjermen igjen.

«Jeg hadde også en liten rolle i Locke & Key, og jeg tror jeg gjorde det ingen kunne gjøre bedre enn meg: ‘å levere den verste prestasjonen som sykepleier i historien.’»

Han fortsatte med sine filmanekdoter – siden årets panel fokuserte på dette aspektet – og fortalte at hans mest skremmende opplevelse som filmseer også fant sted i barndommen. «Disneys Tornerose – da heksen Maleficent påkaller helvetes krefter og forvandler seg til en drage – det ble rett og slett for mye for meg.»

«Jeg kan også fortelle dere hva favorittfilmen min er. Det er *Haisommer*. Selv i dag ser jeg den om og om igjen.»

Uunngåelig kom samtalen inn på arbeidet hans som forfatter og manusforfatter, og en interessant detalj er måten han visualiserer scenen han skriver på – noe han har gjort helt siden sin aller første jobb.

«Da jeg skrev min første roman, *Heart-Shaped Box*, forestilte jeg meg den alltid som en John Carpenter-film som aldri ble laget. Med komposisjonen, belysningen, fargene – alt. Og omvendt inspirerer noen filmer jeg ser meg nok til å gi næring til historiene mine.»

Til slutt så Hill tilbake på noen av filmatiseringene av verkene sine, som *Black Phone*, *Horns*, *In the Tall Grass* osv. Og han beklaget spesielt ett prosjekt som aldri så dagens lys, fordi Disney mente det var for voldelig og skremmende.

«Jeg er virkelig lei meg for at Andy Muschiettis versjon av *Lock and Key* ikke ble noe av; jeg elsket hans tilnærming til skrekkgenren.»