Joe & Mac Retro Collection-kampanjen nå live på Kickstarter

I 1991 gjorde de to steinalderherrene Joe & Mac sitt inntog i spillverdenen. Spillene deres ble først utgitt i spillehaller, men ble senere konvertert til en rekke andre formater, ikke minst Mega Drive og Super Nintendo.

Nylig ble det kunngjort at duoen vil gjøre comeback via Kickstarter i en samling kalt Joe & Mac Retro Collection for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Totalt inkluderer den tre steinaldertitler, nærmere bestemt Super Nintendo-versjonene av Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo's Caper og Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. De japanske versjonene, som er usensurert, er også inkludert.

Som for å gjøre alt bedre loves "flere nye funksjoner", som muligheten til å lagre, spole tilbake, bildefiltre og mer.

Innsamlingen er nå i full gang - og faktisk nesten i mål allerede, noe som forhåpentligvis betyr at mange av delmålene er nådd. Gå over til denne lenken hvis du vil sjekke ut pakken (det finnes selvfølgelig en samlerutgave med ekstra mye ekstrautstyr) og sikre deg et eksemplar, og sjekk ut traileren nedenfor for litt søt retro.