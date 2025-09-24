Joe Rogan bryter tausheten om Jimmy Kimmels suspensjon

HQ

Jimmy Kimmel-situasjonen har skapt overskrifter i noen dager nå. Nå, etter flere dager uten kommentarer, har Joe Rogan tatt opp situasjonen. I sin podcast argumenterte Rogan for at myndighetenes press på kringkasterne for å bringe komikere til taushet skaper en farlig presedens, og advarte de konservative som feiret dette grepet om at slike handlinger etter hvert kan ramme dem også. Selv om han erkjente at Kimmels uttalelser om den tiltalte skytteren i Charlie Kirk-saken var unøyaktige, forsvarte han komikerens rett til å spøke uten innblanding. Rogan beskrev Kimmel som en "bra fyr", selv om han bemerket tidligere uenigheter med noe av humoren hans. Episoden ble sendt akkurat da ABC bekreftet at Kimmel skulle komme tilbake, til tross for motstand fra stasjonseierne. Hva synes du om kommentarene hans? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!