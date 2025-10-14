Joe Rogan uttaler seg om den aktuelle situasjonen i USA

HQ

"Slik det ser ut, er det helt forferdelig. Når du bare arresterer folk foran barna deres. Normale, vanlige mennesker som har vært her i 20 år. Alle som har et hjerte, kan ikke akseptere det ... Det er galskap."

Dette var noen av de siste ordene fra Joe Rogan, som en gang regnet seg selv blant president Donald Trumps støttespillere, men som nå har vendt sin kritikk mot presidentens harde deportasjonspolitikk.

I The Joe Rogan Experience (#2392 - John Kiriakou) for bare noen få dager siden sa podkasteren at han mener innvandringsmyndighetene går for langt, og beskrev den siste tidens deportasjoner som forferdelige og hjerteskjærende.

Joe Rogan, som var vert for USAs president Donald Trump i sitt show under valgkampen i 2024, bidro til å forsterke presidentens budskap til millioner av lyttere på den tiden. Men tonen hans har endret seg kraftig, som du kan se i videoen nedenfor.

I de siste episodene har han ikke bare stilt spørsmålstegn ved administrasjonens innvandringstaktikk, men også ved håndteringen av saker som de etterlengtede Epstein-mappene, og antydet at politiske manøvrer forsinker frigivelsen av dem.

Hans helomvending gjenspeiler en bredere trend blant den såkalte "manosfæren", en konstellasjon av populære podkastere og nettpersonligheter som en gang støttet USAs president Donald Trumps populistiske budskap.

Mange av dem, inkludert skapere som Adin Ross og Theo Von, har uttrykt anger over sitt tidligere politiske engasjement, og sier at de har blitt desillusjonerte over Washingtons endeløse syklus av løfter og polarisering.

"Nå som jeg ser tilbake på det, skulle jeg virkelig, virkelig ønske at jeg aldri kom inn i politikken", sa Adin Ross nylig til sine følgere. Ross intervjuet Trump på livestreamen sin i august 2024, og i likhet med Rogan har han blitt desillusjonert.

