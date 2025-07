Joel Edgerton stjeler rampelyset i Netflix' Train Dreams

Netflix må være det mest inkonsekvente produksjonsselskapet der ute når det kommer til film. Det klarer rutinemessig å sende ut komplett søppel, som The Old Guard 2 tidligere denne måneden, samtidig som det av og til serverer prisvinnere som His Three Daughters og Emilia Perez. Vi nevner dette fordi det ser ut til at Netflix i november kan ha en ny prisperle på lager.

Fra regissør Clint Bentley kommer Netflix med Train Dreams, en dramafilm som er basert på Denis Johnsons populære novelle. Filmen handler om tømmerhoggeren og jernbanearbeideren Robert Grainier, som ifølge sammendraget "lever et liv med uventet dybde og skjønnhet i det raskt skiftende Amerika på begynnelsen av 1900-tallet".

Grainier spilles av Joel Edgerton i denne filmen, som spiller sammen med Felicity Jones, Kerry Condon og William H. Macy, alt sammen i en fantastisk filmet og tydelig følelsesladet film for de som er ute etter noe litt mer raffinert og kunstnerisk.

Train Dreams har premiere på Netflix 21. november, og du kan se teaser-traileren nedenfor.