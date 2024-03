Joel Schumacher ville at Mark Wahlberg skulle spille Robin i Batman Forever

HQ

Av og til hører vi historier fra skuespillere om roller de aldri fikk eller ønsket å ta. En av dem er Mark Wahlberg, som i et intervju med Josh Horowitz på podcasten Happy Sad Confused (takk, Screen Rant) avslører et slikt eksempel.

Han var i samtaler om å spille Dick Grayson i Batman Forever fra 1995, men fikk aldri rollen eller et offisielt tilbud. Det ville ha vært en annerledes rolle for skuespilleren, som vanligvis ikke tar denne typen roller. Han har i tidligere intervjuer sagt at han ikke er tegneseriefan. Du kan høre hans kommentarer om saken nedenfor.

Han var visstnok i samtaler med Joel Schumacher, men det gikk i vasken. Dessverre ble ikke Schumachers Batman Forever og Batman & Robin noen megasuksesser. Om Wahlberg unngikk en kule med dette i karrieren er vanskelig å si.

Hvilken superhelt eller skurk vil du gjerne se Mark Wahlberg spille?