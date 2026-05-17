Johan Zarco kjørt til sykehus etter å ha klemt beinet i Bagnaias sykkel i en ny alvorlig krasj i Catalonia GP

Catalonias GP i MotoGP så to røde flagg: Halvveis i løpet på søndag falt Álex Márquez i bakken da han kolliderte med løpsleder Pedro Acosta, da han fikk et teknisk problem med dekket sitt. For å unngå en kollisjon mistet han kontrollen og ble kastet opp i luften og traff en vegg, mens sykkelen gikk i oppløsning og påvirket andre ryttere.

En halvtime senere ble løpet gjenopptatt med et nytt rødt flagg nesten umiddelbart, da Johann Zarco falt til bakken og fanget benet med Francesco Bagnaias sykkel, som også falt til bakken, samt Luca Marini. Zarco ble kastet i luften med beinet fortsatt fast mellom dekkene, og løpet ble stoppet igjen.

Zarco, 35, ble kjørt til samme sykehus som Márquez. Pedro Acosta, som var involvert i den første ulykken, falt i den siste runden og tapte løpet til Fabio di Giannantonio, vinneren av Catalonias GP.

LCR Teamet informerte om at Zarco ble fraktet til Hospital Universitari General de Catalunya, i Sant Cugat, for å få en nærmere undersøkelse av venstre ben, og legger til at tilstanden hans ikke er kritisk. Vi vil rapportere etter hvert som vi får ny informasjon om Zarco og Márquez.