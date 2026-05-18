Johann Zarco og Álex Márquez skadet etter brutale ulykker i MotoGP

HQ

Álex Márquez (30 år gammel, Gresini Racing) og Johann Zarco (35 år gammel, Castrol Honda LCR) er på bedringens vei etter de brutale ulykkene de ble utsatt for under Catalonias GP i MotoGP på søndag, som ble stoppet to ganger og endte med seier til Fabio di Giannantonio, som passerte Pedro Acosta da han krasjet igjen i den siste runden.

Først var det Álex Márquez, lillebroren til Marc Márquez (som også er ute med skade etter et fall uken før), som mistet kontrollen over sykkelen sin og ble slengt iveggen da han forsøkte å unngå en kollisjon da daværende løpsleder Pedro Acosta fikk et teknisk problem med dekket sitt.

Márquez ble kjørt til sykehuset og fikk diagnosen brudd i høyre kragebein og et lite brudd i C7-virvelen. Han ble operert, og kragebeinet ble stabilisert med en plate.

Johann Zarco pådro seg skader på fremre og bakre korsbånd, samt en avrivning av leggbeinet

Da rittet ble gjenopptatt en halvtime senere, falt tre ryttere nesten umiddelbart i bakken: Francesco Bagnaia, Luca Marini og Zarco. Det var franskmannen som ble hardest rammet, da han fikk beinet i klem i Bagnaias sykkel og ble kastet opp i luften.

Zarco la også ut en video på sosiale medier, også han med nakkestøtte, "noe som irriterte ham mer enn noe annet". Han pådro seg skader i kneet, men bekreftet at lårbeinet ikke var brukket. "Jeg skal holde dere oppdatert, men jeg ville bare berolige dere. Jeg er mer redd enn skadet, kan vi si. Jeg skal sove på sykehuset i natt, for de vil holde meg under observasjon, og så får vi se".

Senere informerte LCR Team om at Zarco hadde pådratt seg skader på det fremre og bakre korsbåndet, og på den mediale menisken, i tillegg til en liten fibulaavrivning i ankelområdet. Han forble på sykehuset under observasjon, og på mandag skal han etter planen reise til Frankrike for å konsultere med spesialister.