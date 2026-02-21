Johannes Hoesflot Klaebo gjør rent bord i OL i Milano-Cortina: 6/6 gullmedaljer

HQ

En av de store historiene under vinter-OL 2026 i Milano-Cortina var at den norske skiløperen Johannes Høsflot Klæbo skrev historie ved å sette rekord med flere OL-gullmedaljer vunnet av én enkelt utøver i vinter-OL, noe som i praksis ga ham tittelen som den mest suksessrike olympieren gjennom tidene.

Med sitt fjerde gull i forrige uke, hans niende totalt, overgår han sine norske landsmenn Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget og Einar Hedegart, som alle har vunnet maksimalt åtte gullmedaljer i løpet av sin karriere.

Klaebo nådde målet, overgikk det og tok det enda lenger lørdag 21. februar, konkurransens nest siste dag, da han vant sin siste gullmedalje på 50 km fellesstart i langrenn. Sølv- og bronsemedaljen gikk også til nordmenn, Martin Loewstroem Nyenget sølv og Emil Iversen bronse.

Johannes Hoesflot Klaebos utrolige suksess i OL

Totalt har Klaebo vunnet seks gullmedaljer i Milano-Cortina, og han har vunnet alle øvelsene han har deltatt i. Han er dermed den første utøveren noensinne som har vunnet seks gull i ett vinterleker, og den første som har vunnet alle seks langrennsøvelsene i ett og samme OL.

Totalt har Klaebo vunnet 12 olympiske medaljer: seks gull i Milano-Cortina 2026, to gull, ett sølv og én bronse i Beijing 2022, og tre gull i Pyeongchang 2018.

For å sette det i perspektiv er det bare svømmeren Michael Phelps som har vunnet flere gullmedaljer enn Klaebo, som er 23 år.