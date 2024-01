John Boyega i hovedrollen i prequel-serien The Book of Eli

John Boyega skal spille hovedrollen og være utøvende produsent for en kommende TV-serie basert på The Book of Eli. Det rapporteres at serien vil ha samme navn som den postapokalyptiske filmen.

HQ

Boyega skal spille en yngre versjon av Eli, Denzel Washingtons rollefigur i filmen. Deadline skriver at handlingen i serien skal utspille seg 30 år før filmen, og at John Boyega skal ta for seg de umiddelbare etterdønningene av den kjernefysiske hendelsen eller dagene før den inntraff.

Vi har ikke fått noen ytterligere detaljer om handlingen, men det ser ut til at serien kommer til å bli solgt til strømmetjenester i år.